Таран: загрози наступу Росії з боку окупованого Криму нема

Міністр оборони Андрій Таран наголосив, що на даний момент не зафіксовано ознак підготовки до бойових дій з боку россійсько-оккупаційних військ у Херсонській області, однак Збройні сили України проводять усі необхідні заходи, щоби дати відсічь агресору.

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

"На теперішній час ознак беспосередньої підготовки до бойових дій російських окупаційних військ поблизу Херсонської области з тимчасово окупованої території Криму не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних групувань. Разом з тим, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень політичного і воєнно-політичного керівництва Росії, ЗСУ здійснюють певні заходи для запобігання агресії і надання відсічі", - сказав Таран.

Серед заходів, яки вживаютсья, міністр відзначив: посилене ведення розвідки, ротаціїю військ, а також тісну ваємодію з Нацгвардією, Нацполіцією, Службою безпеки і Прикордонною службою.

"Військові частини в зоні ООС та вдовж адмінкордону з окупованим Кримом, готові до адекватного реагування на існуючі виклики та загрози. На теперішній час обстановка в районі діяльності оперативного командування "Південь"контрольована", - наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, українські військові розглядають кілька можливих сценаріїв вторгнення Росії в Україну на різних частинах кордону, навіть одночасно. За матеріалами LB.ua