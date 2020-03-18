Терористи 10 разів стріляли на Донбасі: двоє бійців ООС поранені

Протягом доби, 17 березня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці у соцмережі Facebook.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме: двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм - 18 мін; неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін; поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін; неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів - 15 мін.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення No3 Богданівка-Петрівське - з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції. За материіалами ТСН.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Мар'їнка - зі станкового протитанкового гранатомету. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали одинадцятеро українських бійців, їх було евакуйовано медичною службою. Ще двоє бійців померли.

Двоє українських бійців поранені, у двох - контузії. Минулої доби бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових. За даними штабу ООС, найгарячіше було на Приазов'ї. Села довкола Маріуполя обстрілювали зі великокаліберних мінометів.