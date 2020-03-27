Терористи порушували режим тиші п'ять разів - штаб ООС

Протягом доби, 26 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці у соцмережі Facebook.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції Об'єднаних сил неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи Об'єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.

Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.

Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали одинадцятеро українських бійців, їх було евакуйовано медичною службою. Ще двоє бійців померли. За матеріалами ТСН.