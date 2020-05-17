Тільки міцна армія дає країні й у наші часи певні гарантії її мирного існування та недоторканості кордонів - Смешко

Світ увійшов у зону турбулентності, й черговим свідченням цього є інформація про те, що США можуть вийти з Договору про відкрите небо. У разі, якщо це станеться, це може торкнутися й України.

Про це повідомляє пресслужба партії "Сила і Честь" з посиланням на фейсбук ексглави Служби безпеки України Ігор Смешко.

Він нагадав, що учасниками цього договору є 34 країни, включаючи США та Росію. 24 березня 1992 року Україна підписала даний договір, а ратифікувала 2 березня 2000 року.

На момент підписання була домовленість про заходи взаємної довіри, у тому числі, стосовно здійснення спостережних польотів над територією одна одної. Метою було зняття "підозр у порушенні міжнародних домовленостей по скороченню кількості та по контролю над якістю озброєння, над підозрілою військовою діяльністю з нарощуванням наступального потенціалу та забезпечення транспарентності у проголошених мирних відносинах між країнами".

Останнім часом США та Росія активно висувають взаємні звинувачення щодо порушення виконання положень цього договору, і це викликає тривогу досвідчених військових.

Смешко нагадав про незадоволення Вашингтону тим, що Москва неправомірно обмежує інспекційні польоти американських літаків над Калінінградською областю та деякими районами Південного Кавказу. США не задоволені позицією Росії й погрожують вийти з багатостороннього договору, можливо, цього року.

Щодо Росії, то вона висуває зустрічні претензії США через американські обмеження щодо прольотів її літаків над деякими районами в Тихому океані.

"Для України все це має бути предметом прискіпливого вивчення з боку її вищого воєнного керівництва, у першу чергу міністерства оборони і РНБО. Важливість цієї проблематики для нашої держави визначається подальшим послабленням міжнародної безпеки - збільшенням агресивності Росії, припиненням дії 2 серпня 2019 року Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності в Європі (РСМД) та інформацією про загрозу непродовження дії Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО ІІІ), термін дії якого спливає 5 лютого 2021 року", - підкреслює Смешко.

Він додав, що Договір про відкрите небо зараз є "одним із небагатьох інструментів забезпечення певної передбачуваності, контролю над підозрілою військовою діяльністю, запобігання прихованої підготовки до агресії, транспарентності у відносинах і довіри на європейському континенті".

Крім того, варто враховувати й безблоковий статус України...

Тож цій проблематиці потрібно приділяти особливу увагу і це повинно стати "одним із головних завдань для нашого МЗС у сфері забезпечення обороноздатності країни дипломатичними методами".

"Сіра безпекова зона, в якій де-факто опинилася наша держава, не дає нам також іншого, як знову згадати, що тільки міцна армія дає країні й у наші часи певні гарантії її мирного існування та недоторканості її кордонів", - підсумував Смешко.