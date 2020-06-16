У центрі Одеси сталася перестрілка: ЗМІ пишуть про конфлікт між бандитськими угрупуваннями

Одна з банд нібито приїхала з Києва

У вівторок, 16 червня, в центрі Одеси на Французькому бульварі невідомі влаштували стрілянину, після чого зникли з місця злочину. Поліція оголосила план "Перехоплення".

Як повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на прокуратуру, конфлікт нібито стався між двома бандитськими угрупованнями. В результаті зіткнень один чоловік отримав ножове поранення. Однак від госпіталізації він відмовився.

"Одеський підприємець, який працює в сфері IT-технологій, спробував дати відсіч організованому злочинному угрупуванню колишнього кікбоксера, який зараз знаходиться в розшуку. Вони нав'язували айтішнику свій "дах" (вимагали платити данину). Підприємець звернувся за допомогою до знайомих з Києва, які послали до Одеси групу підтримки з "спортсменів", - пише видання.

Водночас на сайті поліції зазначається, що постраждалих немає. А пригоду кваліфіковано як хуліганство. За попередньою інформацією поліції, між групою осіб сталася сварка, під час якої її учасники здійснили кілька пострілів і зникли.

На місці слідчі вилучили гільзу від імовірно травматичної зброї. Всі обставини та особи, причетні до інциденту встановлюються. За матеріалами Дзеркало тижня. Україна