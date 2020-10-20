У держбюджеті-2021 кошти на армію не зменшаться - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в державному бюджеті на 2021 рік кошти на армію не скоротяться.

"Були фейкові повістки у військкомат, заяви, що Зеленський розвалить армію, усе це було. Але є безперечні факти - у 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. Під час коронакризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте, будь ласка, "зраду", що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Я не дозволю цього зробити, як мінімум, ці кошти залишаться на рівні цього року, а саме понад 117 млрд грн", - сказав Зеленський під час щорічного послання глави держави до Верховної Ради у вівторок.