У двох районах Києва у повітрі виявили продукти горіння, радять закрити вікна

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва в повітрі виявили продукти горіння. Про це повідомили в Київськії міській держадміністрації.

"У Дніпровському і Дарницькому районах в повітрі зафіксовано продукти горіння, фахівці радять закрити вікна", - йдеться в повідомленні.

При забрудненні повітря потрібно:

- обмежити перебування на відкритому повітрі;

- тримати вікна закритими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти;

- включити системи кондиціонування і очищення повітря;

- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів в день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Відзначається, що безвітряна погода викликає накопичення продуктів горіння в повітрі. Йдеться про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств. За матеріалами 112.ua