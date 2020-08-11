У Києві горіла Tesla Андрія Богдана
Вночі 11 серпня в Києві сталося загоряння автомобіля Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрію Богдану
Про це повідомили джерела видання "Obozrevatel" у правоохоронних органах, інформує "ДС".
Займання сталося близько 3:00. Його вдалося ліквідувати через кілька хвилин.
Постраждалих у результаті інциденту не було, але автомобіль пошкоджено вогнем. Причини надзвичайної події встановлюються.
Як відомо, у колишнього глави Офісу президента дійсно є електричний кросовер Tesla Model X, його він купив ще у 2016 році. Раніше цей автомобіль став дуже відомим, оскільки на ньому у свій час їздив президент Володимир Зеленський – глава держави позичав у Богдана електромобіль для знімання своїх відеороликів, адресованих народові.