У Львові вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

Зважаючи на карантин, у Львові сьогодні заборонено проводити масові заходи, повідомляє пресслужба ЛМР.

Мер міста Андрій Садовий та голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький поклали квіти та запалили лампадки до Пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору для військовополонених "Шталаг- 328" (вул. Грабовського, 11).

"У 2020 році виповнюється 75-річниця Перемоги над нацизмом у Європі та 75- та річниця завершення Другої світової війни.

8 та 9 травня ми згадуємо подвиг Українського народу у боротьбі проти нацизму, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, а також вшановуємо пам'ять мільйонів жертв найбільшого в історії людства військового конфлікту.

Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Війна - це не лише зброя та військові дії, не лише геополітика, військова стратегія і тактика, а й мільйони людських життів, виживання протягом років у надважких умовах.

У ці дні згадуємо dсіх, хто боровся та постраждав від нацизму: ветеранів, дітей війни, колишніх в'язнів концтаборів, військовополонени, остарбайтерів. Зараз в Україні також триває війна, агресор - Росія, яка зазіхає на цілісність України, руйнує міжнародну систему безпеки і несе загрозу миру у всій Європі.

Наша держава продовжує боротьбу за власну незалежність. Історія нам показує, що український народ перемагає лише тоді, коли він незалежний, єдиний соборний, відтак маємо діяти разом і захищати те, що для нас цінне.

Пам'ятаємо. Перемагаємо! - сказав Максим Козицький.