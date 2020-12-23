У Міноборони спростували інформацію про "відставку" Тарана

В Міністерстві оборони спростували інформацію про начебто відставку міністра оборони Андрія Тарана та запевнили, що очільник оборонного відомства першим про неї повідомить, якщо це станеться.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони в Фейсбуці.

"Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку: "Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що - фальцет", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Голова підкомітету з держбезпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук спростувала інформацію про висловлення недовіри комітетом міністрові оборони Андрію Тарану. Так само висловлення недовіри спростував і голова профільного комітету ВР Олександр Завітневич. За матеріалами Укрінформ.