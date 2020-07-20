У затриманого ексглави "Укравтодору" є паспорти України та Польщі - НАБУ

Затриманий за підозрою в корупції колишній керівник "Укравтодору" Славомір Новак має подвійне громадянство.

Як повідомляє ТСН, про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Артем Ситник.

"Оскільки в нас є тісний контакт з польськими колегами, ми швидко встановили, що в них є розслідування, пов'язане з нашим розслідуванням. І на певному етапі було зрозуміло, що в рамках спільного розслідування буде набагато ефективніше. Специфіка була в тому, що це все розпочиналося на території України. Особа займала певну посаду, використовувала цю посаду для одержання неправомірної вигоди. Але сам механізм неправомірної вигоди був розроблений за межами України. Наскільки нам відомо, в головного підозрюваного подвійне громадянство - Польщі й України", - розповів він.

За словами в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, польська сторона наразі повідомила про підозру Новаку в межах законодавства Польщі.

"Злочин починався з того, що виконувач обов'язків заступника Укравтодору висловлював наміри отримати неправомірну вигоду на території України, однак ці кошти були отримані на території Польщі. Він затриманий в Польщі. Ми передали частину інформації, наша інформація також використовувалася в підозрі", - додав він.

Водночас українська сторона передала до Польщі власні підозри, підготовлені антикорупційними органами.

"Так само підозри, підготовлені польською стороною, також передані нам і ми зараз вручаємо на території України. На спільних нарадах САП та НАБУ ми не бачимо принципової різниці, де буде відбуватися суд (над Новаком - прим.ред.). Тому що ці дії, які інкримінуються, це дії, які спільно оцінені як нами, так і польськими колегами... Екстрадиція, зважаючи на те, що є польське громадянство, не є можливою. Але водночас не є принциповим, в якому суді - антикорупційному чи польському - ця справа буде розглядатися", - підсумував директор НАБУ.

25 вересня 2019 року Кабмін звільнив керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака. На цій посаді Новак перебував три роки.

У понеділок, 20 липня, стало відомо про затримання Новака у Польщі. Правоохоронці підозрюють його у корупції та відмиванні грошей. Сума тендерів, яка відпрацьовується в рамках розслідування, становить 270 мільйонів євро. За матеріалами УНІАН.