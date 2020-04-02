У Збройних силах України 2 квітня зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України у фейсбуці.

"На 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби - 72 особи", - йдеться у повідомленні.

Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом - пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України, стан здоров'я задовільний.

У госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 02.04.2020 заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.