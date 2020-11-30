У Збройних силах України за минулу добу виявили ще 68 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19

Наразі у ЗСУ на цю хворобу хворіють 3140 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 30 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 3140 осіб. Всього за час пандемії одужало - 7064 особи, летальних випадків - 26. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 412 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 65 осіб. За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед нових хворих у заклади охорони госпіталізували 21 особу. На лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 47 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, у МВС за вихідні зафіксована ще одна смерть і близько 560 нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 732 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 946, інформує UNN.