Україна дозволила бойовикам "ДНР" проінспектувати позиції ЗСУ біля Горлівки

На чергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися проінспектувати разом з бойовиками "ДНР" ділянку позицій Збройних сил України біля Горлівки, яку бойовики погрожують обстріляти.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського. Про це ж каже і так зване "МЗС "ДНР".

"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ", - пише ОП.

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"МЗС "ДНР" уточнює, що спільне інспектування відбудеться 10 вересня о 14:00, в ньому візьмуть участь представники "республіки" та представники України з СЦКК.

"Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції", - додали в Офісі Зеленського.

Водночас в ОП наголошують, що спостерігачі ОБСЄ знову підтвердили те, що українські військові на вказаній ділянці жодних нових позицій не облаштовували.

"Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року", - підкреслив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік. За матеріалами Високий Замок.