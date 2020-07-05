Україна готується до наступу Росії з Криму

Військово-морські сили України (ВМС) готуються до повномасштабних бойових дій з Російською Федерацією. Не виключено, що Росія почне наступ з території окупованого Криму.

Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю виданню "Думская".

Так, Неїжпапа не виключає, що російські війська можуть спробувати захопити території Херсонської області для того, щоб пустити воду з Дніпра в Крим.

"Ми готуємося (до таких дій РФ - ред.). Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - наголосив він.

Командувач ВМС зазначив, що у разі повномасштабної конфронтації з РФ буде багато втрат як серед військових, так і серед цивільного населення.

"Більшість зараз цього не розуміють - хоча в країні сьомий рік йде війна", - додав Неїжпапа.

За його словами, як тільки в Криму почнуть відновлювати Північно-Кримський канал, це буде сигналом про підготовку Росії до конфронтації.

Додамо, що найближчим часом Росія планує провести масштабні військові навчання поблизу українського кордону, тому стягує до нього великі сили.

Зараз вздовж кордону України розміщено 3 групи російських військ, які готові в будь-який момент почати вторгнення.

Нагадаємо, раніше Неїжпапа заявляв, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії залишається актуальною з 2014 року.

Крім того, використання агресії Росією для вирішення проблеми з водопостачанням у Криму також не виключали у представництві президента України. За матеріалами РБК -Україна.