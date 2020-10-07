Україна і Великобританія домовилися про співпрацю у сфері оборони

Сьогодні, 7 жовтня, у присутності президента Володимира Зеленського було підписано Меморандум про посилення співпраці між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі та залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

В ОП пишуть, що це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері - це критично важливо в умовах загострення в Чорноморському регіоні.

Документ підписали міністр оборони Андрій Таран і державний секретар із питань оборони Великобританії і Північної Ірландії Бен Уоллес.

Раніше сьогодні Зеленський анонсував підписання Україною і Великобританією меморандуму про розвиток українського військово-морського флоту на суму 1,25 млрд фунтів.

7-8 жовтня Зеленський із дружиною перебувають з офіційним візитом у Великій Британії. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.