Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

Україна посилила охорону кордону з Білоруссю, для цього задіяні всі необхідні ресурси й сили. Про це повідомив Укрінформ з посилання на Держприкордонслужбу, передає ЕХО Києва 21 серпня.

"Наразі кордон з Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, бо ситуація в цій країні досить неспокійна. Після початку ескалації ситуації в Білорусі ми перейшли на посилений режим", - сказав Андрій Демченко.

За словами Демченка, зараз ситуація на кордоні спокійна. На цей час жодних нестандартних ситуацій чи провокацій українські прикордонники не фіксують. Також стало відомо, що прикордонники не спостерігали переміщення будь-якої військової техніки на території Білорусі.

Зараз на кордоні працює 7 пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тис. осіб, додав він. За матеріалами echokieva.com