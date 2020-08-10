"Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди далекого прямування.

"Укрзалізниця" з 13 серпня відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці. УЗ призначила два додаткових поїзди далекого прямування.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зокрема, поїзд No43 / 44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано- Франківська 15 серпня і буде курсувати через день по непарних датах. У свою чергу, зі столиці курсуватиме через день, починаючи з 16 серпня, по парних датах.

Поїзд No118 / 117 Чернівці - Київ відновить залізничне сполучення з Чернівців 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

В УЗ відзначили, що квитки з'являться в продажу найближчим часом.

За матеріалами РБК-Україна.