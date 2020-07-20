В акваторії Чорного моря почалися військові навчання Sea Breeze-2020

В Чорному морі стартували українсько-американські військові навчання Sea Breeze 2020

Про це повідомляє АрміяInform.

Наголошується, що в цьому році навчання відбудуться без контакту особового складу.

Військовослужбовці будуть здійснювати спільні тактичні маневри, тренуватися в організації зв'язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу.

При цьому наголошується, що екіпажі військових суден відпрацюють питання взаємодії з тактичної і морської авіації, проведуть ряд навчань з протиповітряної, протикорабельної та проти катерної оборони на переході морем. Крім того, виконають завдання щодо посилення охорони і оборони важливих об'єктів морської інфраструктури.

За словами командувача Військово-морськими силами України Олексія Неїжпапи, основна мета навчань Sea Breeze - це підтримання стабільності і безпеки в Чорноморському регіоні, а головним завданням - відпрацювання операцій за стандартами НАТО.

Міжнародні військові навчання триватимуть сім днів. Всього в навчаннях, крім України та США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

За матеріалами Еспресо TV