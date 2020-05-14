В Германии число жертв коронавируса увеличилось

По состоянию на 8:00 четверга, 14 мая, в Германии зафиксировали 7723 случаев смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.

Как отметили в институте Роберта Коха, только за минувшие сутки медики выявили 89 новых летальных исходов, еще 933 человека заразились.

Таким образом, общее число заразившихся на сегодняшний день превысило отметку 172 тысячи, более 150 тысяч человек выздоровели.

"Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 980), Северном Рейне-Вестфалии (35 741) и Баден-Вюртемберге (33 670). В Берлине зафиксировано 6 342 случая заражения", - говорится в сообщении.