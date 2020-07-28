В Google дозволили співробітникам якщо є бажання працювати з дому до літа 2021 року

Американська корпорація Google вирішила залишити для співробітників можливість при бажанні продовжувати працювати дистанційно як мінімум до липня 2021 року, повідомляє телеканал CNN.

"Щоб співробітники могли планувати майбутнє, ми продовжуємо можливість добровільно працювати з дому до 30 червня 2021 року для тих посад, які не вимагають перебування в офісі", - сказав гендиректор компанії Сундар Пічаї у зверненні до співробітників.

"Я сподіваюся, що це надасть вам необхідні гнучкі рамки, які необхідні для того, щоб балансувати роботу з турботою про себе і своїх близьких у найближчий рік", - зазначив він.

Пічаї також повідомив, що, між тим, відновили свою роботу вже понад 40 офісів Google у різних країнах світу.

Спочатку компанія заявляла, що її співробітники працюватимуть у дистанційному режимі до кінця 2020 року.

За час пандемії у світі було зафіксовано понад 16,4 млн випадків зараження коронавірусом, понад 650 тис. хворих померли. Ще 10 млн осіб одужали. За матеріалами Інтерфакс-Україна.