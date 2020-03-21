В Харьковской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято сегодня, 21 марта, на заседании комиссии по техногенно- экологической безопасности во главе с председателем обладминистрации Алексеем Кучером. Причина - выявление коронавируса у жительницы региона и угроза распространения вируса.

Об этом пишет Суспільне

Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми возможно контактировала заболевшая Виктория Скоробагач.

"Введена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Что это значит? Создан штаб. Я руководитель штаба. И мы будем в оперативном порядке координировать все действия. Как вы, вероятно, слышали, рассматривается вопрос полной остановки общественного транспорта. Пока общественный транспорт не останавливается. На сегодняшний день ничего не меняется. Вместе с тем, если коронавирус дальше будет распространяться, мы имеем возможность оперативно принимать управленческие решения. Чрезвычайная ситуация региональная позволяет, например, не нарушая конституционных прав и свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме достаточно быстро. Например, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано больше случаев коронавируса, просто никого не пускать", - отметил Кучер. По материалам ГолосUA