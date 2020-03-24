В Італії від COVID-19 вилікували "нульового пацієнта"

В італійській області Ломбардія виписали з лікарні 38-річного Маттіа з міста Кодоньо - першого пацієнта з COVID-19, з якого почалося поширення коронавірусу по всій країні.

За даними агентства ANSA, про зараження чоловіка стало відомо 21 лютого, коли його у важкому стані з дихальною недостатністю перевели в реанімацію міста Павія.

Він звернувся з нездужанням у лікарню Кодоньо 19 лютого, однак тест на коронавірус йому зробили не відразу.

До того ж Маттіа встиг заразити кількох людей, включаючи своїх родичів. Батько чоловіка згодом помер, тоді як вагітну дружину, яка перенесла захворювання в легкій формі, виписали два тижні тому.

9 березня він почав самостійно дихати, а 23 березня чоловіка виписали з лікарні.

Число інфікованих і померлих від коронавірусної інфекції в Італії зменшується другий день поспіль.

Надзвичайний комісар Анджело Борреллі в понеділок повідомив, що було зареєстровано 3780 нових позитивних випадків коронавірусу порівняно з 3957 в неділю. 601 людина померла за останні 24 години порівняно з 651, про яку повідомляли 22 березня.

Рекордне число жертв коронавірусу за добу в Італії було зареєстровано 21 березня і склало 793 летальні випадки. Загальна кількість померлих від COVID-19 в країні перевищила 6 тисяч, збільшившись до 6077 осіб.

На цей момент в Італії 50 418 осіб хворі на коронавірусну інфекцію, 7432 особи (на 408 більше, ніж у неділю) одужали.

Загальна кількість людей в Італії, заражених коронавірусом з початку спалаху, сягнула 63 927 осіб.

Також повідомляють, що з початку спалаху від коронавірусу померли 24 італійських медпрацівники. За матеріалами LB.ua