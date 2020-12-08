В Офісі генпрокурора відповіли на бажання Януковича взяти участь у суді

Адвокатам "легітимного" запропонували привести експрезидента до Печерського райсуду.

Якщо адвокати експрезидента-втікача Віктора Януковича хочуть, щоб запобіжний захід для нього в Печерському райсуді Києва розглядали в його присутності, він повинен з'явитися в суд.

Про це заявив прокурор Олексій Донський, який представляє інтереси звинувачення у даній справі, передає УНІАН.

Прокурор зазначив, що процедура по якій 9 грудня суд в Києві буде розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу, не передбачає його участі в судовому засіданні через відеоконференцзв'язок.

"Тобто клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відеоконференцзвязок не відповідає Кримінально-процесуального кодексу, оскільки мова йде про обрання запобіжного заходу для нього заочно, що передбачено частиною 6 ст. 193 КПК", - підкреслив Донський.

Також, за його словами, Янукович може взяти участь в цьому засіданні тільки якщо особисто з'явиться завтра до Печерського райсуду Києва.

"Якщо особа з'явилася до суду, то тоді клопотання розглядається за іншою процедурою. Адвокати Януковича можуть тільки заявити, що немає підстав для розгляду клопотання про запобіжний захід, а не вимагати участь Януковича через відео-конференцзв'язок, оскільки він не учасник цієї процедури взагалі ", - зазначив Донський.

"Нехай вони призводять до суду Януковича і тоді буде розгляд з його участю", - додав прокурор.

19 листопада стало відомо, що народного депутата Андрія Парубія, а також інших активних учасників євромайдан Олександра Турчинова, Сергія Пашинського, Тетяну Чорновол, Арсенія Яценюка, Віталія Кличка викликали на допит до ДБР в рамках справи про "державний переворот". Допит заплановано на 16:00 понеділка, 23 листопада.

Заяву про "злочин" написав колишній заступник генпрокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін, якого в 2019 році обрали народним депутатом за списком проросійської "Опозиційної платформи - За життя". З 2014 року Кузьмін переховувався від слідства в окупованому Криму.

У вересні він через суд зобов'язав правоохоронців відкрити справу за його заявою.

В Офісі генпрокурора пояснили, що в заяві Кузьміна немає ніяких конкретних даних про якийсь злочин, і тому його самого теж мають допитати.

Пізніше в ДБР заявили про те, що скасували допит вищевказаних осіб нібито у зв'язку з "поширенням епідемії COVID-19". За матеріалами ZN.ua