В окупованому Криму горить санаторій «Ялта» - ЗМІ
2020-10-07 10:36
У Криму горить санаторій «Ялта», підпорядкований нині Міноборони Росії.
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на кримські та російські ЗМІ.
«Зараз відбувається загоряння обшивки між 8 поверхом і покрівлею в корпусі санаторію на площі приблизно 1000 кв. м», – йдеться у повідомленні.
За даними служби, пожежі присвоєно другий номер складності. Будівлю самостійно покинули 300 осіб. Даних про постраждалих немає.
У пресслужбі управління МНС у Криму агентству «Інтерфакс» повідомили, що в ліквідації загоряння беруть участь 43 рятувальники особового складу та 13 одиниць техніки.
За матеріалами Укрінформ.