В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой главными версиями авиакатастрофы в Иране. Об этом он написал в Facebook.

А.Данилов отметил, что сейчас идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана. Среди основных версий авиакатастрофы:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

По его словам, в составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании сбитися самолета рейса МН17, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук". По материалам РБК-Украина.