В СНБО рассказали о возможности силового освобождения оккупированного Донбасса

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что Вооруженные силы Украины должны быть готовыми к силовому освобождению оккупированных территорий Донбасса, о чем он сообщил в интервью "Донбасс.Реалии". Кривонос рассказал о комплексе мероприятий, которые необходимо осуществить, прежде чем принимать соответствующее решение.

"Все зависит от того, насколько мы подготовим свои Вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождаем свои земли", - заявил Кривонос.

Однако, по его словам, именно от работы политиков на уровне поддержки других государств зависит, возможно ли силовое освобождение оккупированных территорий. При этом Кривонос отметил, что есть комплекс мероприятий, которые необходимо провести перед тем, как принимать соответствующее решение.

"Первое - это продолжение политического движения на продолжения и усиления санкций в отношении Российской Федерации. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и ее способности вести активные наступательные действия", - пояснил Кривонос.

По его словам, такой вариант возможен, если Россия не будет поддерживать боевиков незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

"Это целый комплекс, и в том числе международная поддержка должна к этому идти. И это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц- два проводится, но это возможно", - добавил Кривонос.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор, должна будет выплатить Украине существенные репарации, поскольку без этого нельзя говорить о восстановлении региона. Однако, по его словам, о расходах на будущее восстановление деоккупированной территории сложно говорить, поскольку к ней нет доступа - а перед разработкой плана восстановления нужно провести ревизию и аудит. По материалам Радіо Свобода, Зеркало недели. Украина