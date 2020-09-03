В Україні посилили покарання за крадіжку авто

3 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку авто.

За закон No3301 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення законодавства в сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" проголосували 309 нардепів.

У тексті закону вказано, що підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація - карається штрафом від однієї тисячі (17 тис грн) до однієї тисячі двохсот (20 400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

За матеріалами "Вголос"