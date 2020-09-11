В Україні за добу 3144 нових випадків коронавірусу

Станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини. Найбільше заражень в Києві, Тернопільській, Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку епідемії в країні підтвердили 148 756 випадків COVID-19. Крім того, 3 076 людей померли та близько 66 тисяч людей одужали.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (+404), Тернопільській області (+302), Одеській області (+283), Харківській області (+280), Львівській області (+174).

За добу 9 вересня виявили 2 582 нових випадків зараження коронавірусом.