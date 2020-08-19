В Україні зафіксували майже 2 тисячі нових випадків COVID-19

У середу, 19 серпня, (станом на 9:00) в Україні - 96 403 випадки COVID-19, з них 2144 летальні, 49 737 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1967 нових випадків. За добу одужало 812 пацієнтів. Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3323 випадки; Волинська область - 4878 випадків; Дніпропетровська область - 1816 випадків; Донецька область - 1122 випадки; Житомирська область - 2536 випадків; Закарпатська область - 6552 випадки; Запорізька область - 1179 випадків; Івано-Франківська область - 7122 випадки; Кіровоградська область - 748 випадків; м. Київ - 10 945 випадків; Київська область - 4685 випадків; Львівська область - 12 448 випадків; Луганська область - 194 випадки; Миколаївська область - 857 випадків; Одеська область - 5281 випадок; Полтавська область - 582 випадки; Рівненська область - 7953 випадки; Сумська область - 1023 випадки; Тернопільська область - 4001 випадок; Харківська область - 6607 випадків; Херсонська область - 312 випадків; Хмельницька область - 1678 випадків; Чернівецька область - 8108 випадків; Черкаська область - 1175 випадків; Чернігівська область - 1278 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом проведено 1 335 000 тестувань методом ПЛР. За матеріалами Тиждень.ua