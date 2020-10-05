В Україні запустили цифрове свідоцтво про народження дитини. Так, у додатку "Дія" з'явився сервіс "свідоцтво про народження дитини", яке підтягуватиметься миттєво у застосунку батьків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Сьогодні запустили перший в Україні е-медичний висновок про народження", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відсьогодні послуга "еМалятко" - повністю онлайн. Так, послугу "еМалятко" можна отримати онлайн, заповнивши заявку на порталі "Дія".

У Мінцифри додали, що сьогодні на порталі "Дія" запроваджується ще один сервіс - реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Поки доступно у Києві та Харкові.

Окрім того, відсьогодні на порталі "Дія" перші 4 е-послуги з будівництва. Можна почати будівництво або ввести об'єкт в експлуатацію онлайн. Послуги автоматичні і не потребують втручання чиновників.

У Мінцифри повідомили про ще одну нову послугу: "Реєстрація ТОВ. Відсьогодні можна відкрити за 30 хвилин онлайн на порталі "Дія".

Що стосується застосунку "Дія", то сьогодні з'явилася нова версія - 2.0. Про її можливості у Мінцифри повідомили таке: Відсьогодні можна шерити техпаспорт. У "Дії" відображатиметься належний користувач авто; У "Дії" - Свідоцтво про народження дитини. Воно підтягуватиметься миттєво у застосунку батьків; Впроваджено довідку внутрішньо переміщеної особи. Тепер вона в "Дії"; Податковий номер. Тепер він в "Дії"; Відсьогодні актуальне місце реєстрації в цифровому паспорті та свідоцтві. Зараз працює тільки в Харкові, за декілька днів - у Києві. Скоро - по всій країні.

Також зазначається, що нова послуга в "Дії" - можливість сплатити штраф за порушення ПДР та сплата боргів виконавчих проваджень.

У Мінцифри також вказали, що запускають шеринг цифрового документа. Тепер можна поділитися цифровою копією свого документа, додали у відомстві. "У Монобанку, Приватбанку, Новій Пошті та Укрпошті можна шерити цифрові документи відсьогодні", - зазначили у міністерстві.

Окрім того, в Україні, зі слів голови Мінцифри, віцепрем'єра Михайла Федорова, роблять історичний крок: "З 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи". За матеріалами УНН.