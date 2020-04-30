В ЗСУ виявили два нових випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу в армії виявили два нові випадки інфікування коронавірусом.

Про це в четвер, 30 квітня, інформує пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

"На 07:00 30 квітня в Збройних силах України хворіє 54 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб, два випадки - летальні", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (та самоізоляція) перебувають 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби - 47 особи.

За минулу добу зареєстровано два нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Хворі - на Кіровоградщині та Харківщині - лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Як інформувала "Новинарня", за минулу добу в Україні діагностували 540 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли 11 пацієнтів, одужали - 135. Загалом виявили 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнти одужали.