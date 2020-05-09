Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Лещенка, який підтримав анексію Крим

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з Днем перемоги піснею російського виконавця Льва Лещенка, який раніше підтримав анексію Криму.

Після шквалу критики Венедіктова видалила посилання на відео, але рядки з неї залишила.

Дослівно Венедіктова: "Пісня - символ перемоги над фашизмом. Пісня 1975 року - це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. Лещенко - не символ. РФ - країна-агресор. І Крим - український. Не треба маніпулювати".

"Посилання видалила. Всі, кого ним образила, приношу вибачення. Це приватна сторінка, тримайте себе в руках".

Передісторія: У березні 2014 року Лещенко підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури на підтримку агресивних дій Володимира Путіна в Україні. Усі підписанти, зокрема й Лещенко, після цього потрапили в "чорний список" Міністерства культури України за підтримку анексії Криму. Про це повідомляє "Українська правда".