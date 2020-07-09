Відбулась телефонна розмова між Міністром оборони України та Генеральним секретарем НАТО

Сьогодні, 9 липня 2020 року, Міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Розмова відбулася в 23-ту річницю Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною (підписана 09.07.1997 у Мадриді).

Міністр оборони України наголосив на незворотності реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору. Він висловив подяку за непохитну позицію НАТО щодо незаконної анексії Криму та збройної агресії Російської Федерації на Сході України, а також нещодавнє рішення Північноатлантичної ради про визнання України Партнером з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partner - EOP).

Андрій Таран підкреслив, що новий статус України розширить можливість для діалогу та взаємовигідної співпраці з союзниками, включаючи обмін інформацією, нові посади для військовослужбовців Збройних Сил України у штабах військової командної структури Альянсу, більш широкий доступу до програм взаємосумісності та навчань, у тому числі за тематикою Статті 5 Північноатлантичного договору, які відкриті лише для його держав-членів і учасників цієї Програми.

Очільник оборонного відомства зауважив, що для ефективного використання стратегічного діалогу з союзниками нам необхідно поновити регулярні засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. А також запевнив, що Україна, як надійний партнер НАТО, буде продовжувати надавати сили та ресурси до операцій з врегулювання криз під проводом Альянсу та Сил реагування НАТО.

Важливим аспектом розмови став обмін думками щодо безпекової ситуації на Сході України та в акваторії Чорноморського моря. Співрозмовники погодилися, що ситуація з безпекою у Чорному морі продовжує погіршуватися у зв'язку з тим, що Росія нарощує (зміцнює) свою військову присутність та змінює баланс сил.

Сторони погодились посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн- членів Альянсу. Міністр оборони України висловив зацікавленість в налагоджені спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, що заплановані до проведення на півдні України восени цього року.

Керівник оборонного відомства запросив Генерального секретаря НАТО з офіційним візитом до України. За матеріалами Міністерство оборони України.