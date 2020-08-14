Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив у тому, що передумов для зростання курсу гривні до 30 грн/долар немає. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу "Фокус", інформує пресслужба Мінфіну.

Марченко зазначив, що відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок.

"Країні потрібен курс гривні, який забезпечує макроекономічну стабільність. Якщо для ревальвації або девальвації будуть підстави, такі процеси повинні відбуватися поступово, не створюючи шокової ситуації на ринку", - вважає Марченко.

При цьому голова Мінфіну вважає, що інфляція понад 10% є неадекватним показником.

"Потрібно знаходити баланс між бажаннями стимулювати зростання ВВП за рахунок інфляційної складової та запуском кредитування економіки за низькими ставками".

Марченко висловив надію на те, що споживчий попит в липні продемонструє висхідні показники. "Попит на основні позиції експорту дозволяє Україні пережити кризу відносно стабільно. "Потреба в продовольстві і ціни на нього в світі збереглися на колишньому рівні. Ціни на метал відновлюються через зростання попиту з боку Китаю. Є підстави сподіватися, що Україна спокійно пройде критичну фазу", - зазначив міністр фінансів.

Раніше Марченко повідомив про те, що Україна у 2020 році розраховує отримати фінансову допомогу від МВФ, Світового банку та від ЄС, але за новою програмою макрофінансової допомоги. До кінця року в уряді розраховують на кредит від Світового банку на суму 700 млн доларів, від МВФ на допомогу в розмірі 1,4 млрд доларів, і на 1,2 млрд євро за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС. За матеріалами ZN.ua