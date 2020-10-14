Вітаємо з Днем захисника України!

Ми вшановуємо мужність та героїзм захисників незалежності та територіальної цілісності України.

Багато століть українські воїни вважали щитом саме Покрову і це надавало їм сили та віру в перемогу над ворогом.

Світла пам'ять усім захисникам, які віддали своє життя за нашу рідну Україну.

Велика подяка нашим воїнам, які стоять сьогодні на захисті наших кордонів та мирного життя від російського агресора. Нехай кулі оминають вас, здоров'я вам, сил та перемог.

Бажаємо миру та злагоди нашій країні, щастя та добробуту кожній українській родині!

Слава Україні!

Героям слава!