Військовим вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню на Донбасі

Українським військовим під час зустрічі тристоронньої контактної групи вдалося узгодити чергове "повне і всеосяжне" припинення вогню на Донбасі.

Про це представник Донецька в ТКГ журналіст Денис Казанський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст зазначив, що перемовини тривали у підгрупі з безпеки, тому деталі невідомі, але він також нагадав, що такі угоди були досягнуті вже неодноразово, але були марними.

Він також зазначив, що не вдалося знову "зрушити" перемовини політичної підгрупи. "Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику - цього разу через постанову Верховної Ради 3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році". У цій постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися лише після "виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України". Росіяни почали вимагати, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, упродовж доби, 22, липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю. За матеріалами ТСН.