Волонтери запустили над "ДНР" величезний прапор України (відео)
У неділю, 6 грудня - у День збройних сил України - наші волонтери вирішили оригінально привітати українців.
За допомогою повітряних кульок вони запустили величезний прапор України в бік окупованої Горлівки.
Спершу його планували запустити у бік Донецька, однак поламання автомобіля внесла свої корективи, розповів на своїй сторінці у фейсбук волонтер Влад Іванов.
Крім того, українські волонтери підготували 10 тисяч листівок із привітанням до Дня збройних сил України.
Пізніше з'явилася інформація, що окупанти спробували знищити кульки й український стяг, відкривши вогонь з усього озброєння, що мали:
Вже є інформація про прапор. Спочатку орки спостерігали за нашим прапором, бо був наказ не стріляти, але потім нерви не витримали й почали гасити в небо зі всієї зброї, що в них була!
Ось як вони реагують на українські символи. Хочеться сказати: коли ми повернемось, над кожним будинком буде майоріти наш прапор! - пише Влад Іванов.
За матеріалами Радіо Трек