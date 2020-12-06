Волонтери запустили над "ДНР" величезний прапор України (відео)

У неділю, 6 грудня - у День збройних сил України - наші волонтери вирішили оригінально привітати українців.

За допомогою повітряних кульок вони запустили величезний прапор України в бік окупованої Горлівки.

Спершу його планували запустити у бік Донецька, однак поламання автомобіля внесла свої корективи, розповів на своїй сторінці у фейсбук волонтер Влад Іванов.

Крім того, українські волонтери підготували 10 тисяч листівок із привітанням до Дня збройних сил України.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти спробували знищити кульки й український стяг, відкривши вогонь з усього озброєння, що мали:

Вже є інформація про прапор. Спочатку орки спостерігали за нашим прапором, бо був наказ не стріляти, але потім нерви не витримали й почали гасити в небо зі всієї зброї, що в них була!

Ось як вони реагують на українські символи. Хочеться сказати: коли ми повернемось, над кожним будинком буде майоріти наш прапор! - пише Влад Іванов.

За матеріалами Радіо Трек