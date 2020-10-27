Вступ України до НАТО: Лінкявічус вважає, що кримське питання може стати проблемою

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що організація роботи шкіл після канікул буде вирішуватися керівниками навчальних закладів в кожному випадку окремо

Про це на запит "РБК-Україна" повідомили в Міністерстві освіти й науки, передає "ДС".

"Щодо прийняття рішення про організацію навчання після 30 жовтня, то тут не може бути однозначної відповіді, оскільки в залежності від епідемічної ситуації в регіоні (адміністративно-територіальної одиниці) будуть прийматися і відповідні рішення", — повідомили у відомстві.

Відзначається, що за станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів та в 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.

Нагадаємо, станом на ранок 27 жовтня загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні збільшилася до 355 601, за минулу добу зафіксовано 6677 нових випадків інфікування. За матеріалами DsNews