Якщо влада пустить воду в Крим в умовах окупації, її зметуть - Чубаров

Влада, яка піде на постачання дніпровської води в Крим в умовах окупації, протримається недовго.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він в черговий раз нагадав, що води для потреб населення в Криму цілком вистачає, а потреби в ній тільки військові РФ і промисловість

"Водночас Росія з допомогою репресій і переслідувань намагається максимально вигнати з півострова кримських татар, етнічних українців і одночасно переселити туди своїх громадян. Сотні нових будинків, зрозуміло, вимагають інфраструктури й води. Ось на це ми дніпровську воду давати не будемо", - сказав Чубаров.

Він зазначив, що "будь-яка влада, будь-який політик, який завтра дасть команду відкрити шлюзи на дамбі Північно-Кримського каналу, не буде довго перебувати в своїх кабінетах - народ змете".

Він додав, що дніпровська вода піде в Криму "у перший же день після відходу з півострова останніх російських солдатів"

"Постачання води в умовах окупації, без чіткої фіксації того, що буде з Кримом, фактично означає згоду на відчуження української території і визнання спроби анексії з боку Росії. Це буде початком дезінтеграції України", - сказав Чубаров.

Раніше колишній командувач Збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Кремль під приводом "гуманітарної кризи" може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води на півострові вже восени цього року.

Зі свого боку командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив про велику ймовірність нападу РФ з боку Криму. За його словами, конфлікт спричинить безліч жертв.

Пізніше в ЗСУ назвали слова Неїжпапи перебільшенням і назвав ситуацію контрольованою.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наївши також заявляв про те, що у командування української армії немає даних про підготовку атаки, проте, посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація. За матеріалами ZN.ua