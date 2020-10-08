Яніну Соколову допитали у ДБР у справі про вагнерівців

Журналістка "5 каналу" Яніна Соколова 8 жовтня побувала на допиті в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вагнерівців, повідомляє видання "Букви".

Її викликали як свідка за фактом імовірного розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки. Ідеться про публікацію відомостей про нібито зрив спецоперації українських спецслужб із затримання групи бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

За підсумками допиту Соколова повідомила, що не може розголошувати всієї інформації через таємницю досудового слідства. За словами журналістки, запитання слідчих ДБР переважно стосувалися того, як вона здобула інформацію про спецоперацію щодо вагнерівців. Соколова заявила, що отримала флешку з даними "від анонімного джерела в одному з ресторанів Києва" (її поклали на стілець у закладі), а друга частина даних надійшла електронною поштою.

"Уся ця інформація вже була мною давно оприлюднена. Нічого нового, думаю, я сьогодні не сказала. І коло осіб, із якими я спілкувалася, досить вузьке", - зазначила журналістка.

Соколова запевнила, що готова надати флешку слідству.

18 серпня і 7 вересня Соколова оприлюднила аудіозаписи нібито вербування українськими спецслужбами російських найманців із ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі. Вона стверджувала, що вказівка "злити" операцію з арешту бойовиків дав глава Офісу президента Андрій Єрмак. Після цього журналістку викликали у ДБР. За її словами, повістка, яку їй надіслали, не має стосунку до пошуків імені посадовця, що зірвав спецоперацію щодо вагнерівців.

Влада Білорусі 29 липня повідомила про затримання 33 іноземців, які є членами приватної військової компанії. У Радбезі Білорусі заявляли, що стосовно затриманих порушили кримінальну справу за статтею про підготовку терактів, згодом повідомляли, що їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

В інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону, яке вийшло в ефір 6 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що видасть Україні затриманих бойовиків у разі, якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі. Лукашенко доручив запросити у країну генеральних прокурорів Росії та України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками. 9 серпня він заявив, що, якщо генпрокурори не приїхали до Мінська, отже, їм "начхати на цих хлопців".

Офіс генерального прокурора України від 12 серпня звернувся в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь із запитами про видання 28 вагнерівців (із них дев'ятеро - громадяни України), які активно брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

14 серпня стало відомо, що влада Білорусі видала затриманих вагнерівців Росії. Президент України Володимир Зеленський вважає це недружнім кроком із боку Білорусі. На його думку, наслідки звільнення найманців "будуть трагічними".

Журналіст Юрій Бутусов 18 серпня заявив, що поїздка бійців ПВК "Вагнер" у Білорусь була частиною спецоперації СБУ та Головного управління розвідки Міноборони України: планували посадити літак із найманцями в Україні, після чого затримати їх. За словами Бутусова, спецоперація провалилася через рішення Єрмака та Зеленського про перенесення терміну вильоту бойовиків з Мінська із 25-го на 30 липня, а також через витік інформації з України.

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що операцію із затримання найманців ПВК "Вагнер" зірвала людина "із найближчого оточення" Зеленського. Він, як і екссекретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, зазначив, що спецоперацію розпочали 2019 року.

У СБУ назвали ці дані "фантастичним сценарієм". Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що бійців ПВК "Вагнер" у Мінську перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.

Єрмак назвав дезінформаційною кампанією версію про причетність СБУ до появи вагнерівців у Мінську. За матеріалами Гордон.