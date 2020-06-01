З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки

З вівторка, 16 червня 2020 року, відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ". Ряд авіакомпаній підтвердили готовність виконувати міжнародні рейси.

Про це прес-служба аеропорту повідомила у своєму Facebook.

"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ", - вказано у повідомленні.

В аеропорту також назвали напрямки, за якими відновиться авіасполучення з 16 червня: Belavia Мінськ, LOT Варшава, WizzAir Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

За матеріалами РБК-Україна