За добу на Донбасі загинув один військовий, ще одного поранено

20 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, 120 і 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Миронівський противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120 мм міномети. Опорні пункти наших захисників поблизу Шумів ворог двічі обстрілював із гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Біля Оріхового та Новотошківського агресор вів вогонь по українських воїнах із мінометів 120-го та 82-го калібрів. А поруч Причепилівки, Попасної та Луганського загарбники задіяли гранатомети та кулемети.

У районі відповідальності угруповання "Схід" неподалік Мар'їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам'янки, Гнутового, Водяного та Опитного збройні формування РФ застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще один воїн отримав поранення.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.

Нагадаємо, 20 липня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. У результаті загинув один військовослужбовець.

19 липня бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. За матеріалами LB.ua