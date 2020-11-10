За добу окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі

За минулу добу 9 листопада, зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи на Приазов'ї противник провокував військових у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - зазначили у штабі.

З початку поточної доби, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, упродовж доби, 9 листопада, режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою.

8 листопада, збройні формування Російської Федерації один раз порушили перемир'я - біля Водяного.

7 листопада також було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У цей день повідомлялося про загибель військового, однак зазначалося, що, за попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. За матеріалами LB.ua