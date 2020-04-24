За добу в зоні ООС сталося 15 обстрілів, поранено трьох військових

Упродовж 23 квітня збройні формування Росії на Донбасі 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Під час обстрілу було поранено трьох українських військових, повідомили в пресслужбі Міноборони України.

"Противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями повинні зберігатися в районах відведення, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Захисників Новомихайлівки ворог тричі обстрілював із гранатометів різних систем, поруч із Павлополем двічі застосував великокаліберні кулемети та гранатомети, а по захисниках Мар'їнки випустив 11 мін калібру 82 мм.

Поруч із Широкиним окупаційні війська також застосовували 82 мм міномет і підствольні гранатомети. По позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького і тричі біля Старогнатівки російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Крім цього, з міномета 82 мм стріляли неподалік Оріхового, а з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по позиціях захисників біля Новозванівки.

"За минулу добу військовослужбовці, надійно утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й далі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил з допомогою вогневих методів", - повідомили в Міноборони.

З початку 24 квітня окупанти двічі обстріляли позиції українських військових. У районі Оріхового вони відкрили вогонь із мінометів калібру 120 мм, по опорних пунктах біля Павлополя - з мінометів 82 мм.

Додатково повідомляється, що випадків захворювання коронавірусною хворобою серед військових ООС немає.

23 квітня пресслужба Львівської обласної державної адміністрації повідомила про загибель у зоні проведення операції Об'єднаних сил 33-річного бійця 128-й гірсько-штурмової бригади Андрія Альошина. Водночас у штабі ООС повідомляють, що під час бойових дій за цей день ніхто з українських захисників не загинув. За матеріалами LB.ua