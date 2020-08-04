За минулу добу окупанти 3 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар'їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомета пролунав поблизу Майорська.

Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

У штабі повідомили, що дев'яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби обліковано 1 провокацію зі сторони ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. За матеріалами Укрінформ.