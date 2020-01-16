Заместитель руководителя ОП: "На пленках с совещания в Кабмине голос не мой"

Заместитель руководителя Офиса президента Андрея Богдана Юлия Ковалив заявила, что на слитой аудиозаписи с совещания в Кабмине с премьер- министром Украины Алексеем Гончаруком не ее голос.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, кто знаком со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", - написала Ковалив в Facebook.

Как сообщалось, 15 января в сети появилось аудио разговора премьер-министра Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Кузнецов и министром финансов Оксаной Маркаровою о курсе доллара и экономические вопросы. В видео чиновники критиковали действия президента Зеленского.

Фракция "Слуга народа" запланировала неформальное собрание, на которое премьер-министр Гончарук после обнародованных материалов не явился. Инициаторы собрания планировали выразить недоверие правительству Гончарука.

Как отметила редактор отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева, слушать этот разговор откровенно стыдно. Не потому, что разговор записан тайно, а потому что уровень этой беседы никак не соответствует совещанию премьера, министра финансов и замглавы НБУ. По материалам ZN.UA