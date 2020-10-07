Зеленські зустрілися з принцом Вільямом і герцогинею Кембриджський (фото)

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська під час офіційного візиту до Великобританії провели зустріч із принцом Вільямом і його дружиною герцогинею Кембриджською Кетрін.

Про авдієнцію в Букінгемському палаці 7 жовтня повідомила пресслужба герцога і герцогині Кембриджських у Twitter.

У межах візиту президент проведе переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, після них заплановано підписання українсько-британської угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство, повідомив Офіс президента України.

"Буде підписано низку інших документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів", - указано в повідомленні.

У програмі візиту зустріч Зеленського зі спікером палати общин парламенту Великобританії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом, відвідування Лондонської фондової біржі, а також зустріч із британськими інвесторами. За матеріалами Гордон.