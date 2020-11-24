Зеленський анонсував допомогу для підприємців

Підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Крім цього, гроші можуть отримати звільнені наймані працівники.

Невдовзі до парламенту подадуть законопроєкти про матеріальну допомогу. Вони передбачатимуть одноразові виплати тим, чия сфера діяльності потрапила під заборону через карантин. Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, - наголосив президент. Як можна буде отримати гроші

Глава держави розповів, що отримати гроші можна буде, зайшовши в додаток "Дія". У ньому необхідно буде ввести персональні дані та номер банківської карти.

Після того, як протягом кількох днів дані підприємця перевірять, йому виплатять допомогу. Скільки людей отримають допомогу

Відповідно до розрахунків, допомогу зможуть отримати 1,2 мільйона українців. Обсяг програми становитиме майже 10 мільярдів гривень. За матеріалами 24 канал.