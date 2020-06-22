Зеленський хотів би провести зустріч у "нормандському форматі" протягом найближчих місяців
Президент України Володимир Зеленський хотів би провести чергову зустріч лідерів держав "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі протягом найближчих місяців.
"Ми повинні зробити все, щоб в найближчі місяці у нас була зустріч у "нормандському форматі", не очікуючи завершення пандемії. Принаймні ми все для цього робимо", - сказав він в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, повний текст якого розміщено в понеділок на офіційному сайті президента України.
Зеленський нагадав, що українська сторона звернулася на Мінського майданчика із закликом припинення вогню.
"Нині набагато більше важливих викликів. Нині проводяться з цього питання консультації. Ми говорили про це з Німеччиною і Францією - до цих країн у нас були перші після оголошення карантину міжнародні візити делегацій. Це говорить про те, що для нас це дуже важливо", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що Україна змінила підхід до Мінського процесу, до своєї делегації в Тристоронній контактній групі, і до неї увійшли люди, які не просто слухають і кажуть, але й приймають рішення, тому що вони державні службовці рівня віце-прем'єр-міністра України, рівня заступників міністрів уряду України. За матеріалами Интерфакс-Украина.